Психолог Андрияничева объяснила различия послеродовой депрессии и беби-блюза

Психолог Майя Андрияничева рассказала, почему молодые мамы страдают послеродовой депрессией, из-за которой могут навредить не только себе, но и ребёнку. В беседе с "Тульской службой новостей" эксперт объяснила, как её отличить от беби-блюза.

По словам специалиста, сразу после родов у большинства женщин случается временная послеродовая депрессия, которая заканчивается примерно спустя месяц. Существует и так называемый беби-блюз, который, в отличие от послеродовой депрессии, считается нормальным явлением. Он связан с резкой сменой гормонального фона, из-за которого происходят изменения в химии мозга, вызывающие временные депрессивные симптомы.

Настоящая послеродовая депрессия, по словам Андрияничевой, проявляется через четыре недели после появления малыша на свет и может продолжаться до двух лет. Женщина начинает чувствовать вину, пустоту, апатию, отчаяние, агрессию по отношению к себе или ребёнку, а также растерянность. Окружающие часто путают это состояние с капризами молодой мамы или её отрицательными чертами характера.

"Нельзя говорить женщинам в таком состоянии следующие фразы: "Лучше бы ребёнком занялась", "Это всё от безделья", "Не придумывай, всё у тебя хорошо". Нужно договориться со специалистами, например с клиническим психологом или психиатром, о скорейшем приёме. Поймите, завтра может не быть", — подчеркнула Андрияничева.