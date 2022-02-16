Эрдоган намерен договориться с Путиным о трёхсторонней встрече с Зеленским в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган повторно выступил с предложением организовать трёхстороннюю встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Его высказывания в среду приводит телеканал CNN Turk . По словам турецкого президента, такой саммит мог бы быть проведён в Стамбуле, и Зеленский якобы заочно поддержал его идею — дело за Путиным.

"Если господин Путин положительно подойдёт к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе — плохой знак", — заявил в среду Эрдоган.