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Эрдоган намерен договориться с Путиным о трёхсторонней встрече с Зеленским в Стамбуле

Турецкий политик проанонсировал телефонный разговор с президентом России, где, по его словам, может обсуждаться этот вопрос.

16 февраля, 12:14

Обложка © ТАСС / Яковлева Ирина

Президент Турции Реджеп Эрдоган повторно выступил с предложением организовать трёхстороннюю встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Его высказывания в среду приводит телеканал CNN Turk. По словам турецкого президента, такой саммит мог бы быть проведён в Стамбуле, и Зеленский якобы заочно поддержал его идею — дело за Путиным.

"Если господин Путин положительно подойдёт к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе — плохой знак", — заявил в среду Эрдоган.

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Напомним, что ещё в середине января Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приехать в Турцию, чтобы "уладить разногласия" в отношениях Москвы и Киева. В Кремле заявили, что приветствуют усилия турецкого лидера по урегулированию ситуации, а также делились, что новостей по организации встречи у них нет, "есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею Минского комплекса мер".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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