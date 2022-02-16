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Греф будет продвигать заявку России на проведение "Экспо-2030" в Москве

Согласно распоряжению главы государства, он займётся этим вопросом на общественных началах.

16 февраля, 12:04
<p>Президент ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67002/photos/66875" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Фото © Kremlin.ru

Глава Сбербанка Герман Греф назначен спецпредставителем президента России Владимира Путина по продвижению заявки страны на проведение всемирной выставки "Экспо" в 2030 году в Москве. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента РФ (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки РФ на право проведения в 2030 году всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" в Москве", — говорится в документе.

Собянин назвал лидерство Москвы в рейтинге ООН аргументом за проведение "Экспо-2030"

Собянин назвал лидерство Москвы в рейтинге ООН аргументом за проведение "Экспо-2030"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город полностью готов организовать "Экспо-2030". Он отметил, что столица, конечно, будет бороться за право проведения всемирной выставки. Однако сам процесс, по его словам, очень важен для продвижения страны и имиджа города.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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