Греф будет продвигать заявку России на проведение "Экспо-2030" в Москве

Глава Сбербанка Герман Греф назначен спецпредставителем президента России Владимира Путина по продвижению заявки страны на проведение всемирной выставки "Экспо" в 2030 году в Москве. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента РФ (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки РФ на право проведения в 2030 году всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" в Москве", — говорится в документе.