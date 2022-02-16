Греф будет продвигать заявку России на проведение "Экспо-2030" в Москве
Согласно распоряжению главы государства, он займётся этим вопросом на общественных началах.
Президент ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Фото © Kremlin.ru
Глава Сбербанка Герман Греф назначен спецпредставителем президента России Владимира Путина по продвижению заявки страны на проведение всемирной выставки "Экспо" в 2030 году в Москве. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента РФ (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки РФ на право проведения в 2030 году всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" в Москве", — говорится в документе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город полностью готов организовать "Экспо-2030". Он отметил, что столица, конечно, будет бороться за право проведения всемирной выставки. Однако сам процесс, по его словам, очень важен для продвижения страны и имиджа города.
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