Минздрав одобрил испытания вакцины от ковида на основе вирусоподобных частиц

Минздрав РФ одобрил проведение центром имени Гамалеи I и II фазы клинических исследований вакцины против нового коронавируса, созданной на основе вирусоподобных частиц (VLP). Об этом говорится в государственном реестре министерства.

Согласно сообщению, в исследовании I/II фазы примут участие более 600 добровольцев в возрасте 18–55 лет "для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата — вакцины для профилактики CoViD-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2)". Испытания пройдут на базе семи медучреждений Санкт-Петербурга, Кирова, Перми, Новосибирской области, Москвы и Московской области.

"Цель клинического исследования: оценка переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток после двукратного внутримышечного введения препаратов", — говорится в сообщении министерства.