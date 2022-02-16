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Рада одобрила закон о выходе Украины из Антитеррористического центра СНГ

За принятие документа проголосовало большинство парламентариев. Чтобы он вступил в силу, его должен подписать президент.

16 февраля, 12:32

Флаг Украины. Обложка © ТАСС / Zuma

Верховная рада Незалежной в ходе заседания одобрила закон о выходе страны из Антитеррористического центра СНГ. Об итогах голосования говорится в сообщении парламента.

"Верховная рада постановила выйти из Решения о создании Антитеррористического центра государств – участников СНГ, подписанного 21 июня 2000 года в городе Москве, и Решения об Антитеррористическом центре государств – участников СНГ, подписанного 1 декабря 2000 года в городе Москве, ратифицированного Верховной радой 4 октября 2001 года", — говорится в документе.

Соответствующее решение поддержали 309 депутатов. Чтобы документ вступил в силу, его ещё должен подписать президент Украины.

Антитеррористический центр стран СНГ был образован 21 июня 2000 года. 1 декабря 2000 года решением Совета глав государств – участников СНГ было утверждено положение об Антитеррористическом центре СНГ, установлении численности сотрудников и финансовом обеспечении деятельности.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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