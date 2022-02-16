В Совбезе отметили рост числа полётов бомбардировщиков США у границ России на 40%
Также почти в два раза увеличилась частота воздушной разведки в районе Калининградской области и Крыма и продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Чёрном море.
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Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в беседе с "Российской газетой" заявил, что США за последние семь лет нарастили численность своих сухопутных войск в Европе на 30%, а интенсивность полётов американских бомбардировщиков у границ РФ за год увеличилась на 40%.
Он считает, что главной целью США в Европе является "создание постоянной угрозы" России, в связи с чем в регионе сформирована значительная группировка американских вооружённых сил, в состав которой входит более 60 тысяч военнослужащих, 200 танков и около 150 боевых самолётов.
"За последние семь лет произошло существенное увеличение состава и боевых возможностей американской группировки войск (сил), численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30%, количество бронетехники — в четыре раза", — Попов.
Также замсекретаря СБ РФ отметил, что только за последний год у границ с Россией на 40% выросла интенсивность полётов американских стратегических бомбардировщиков. Кроме того, он добавил, что почти в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки в районе Калининградской области и Крыма и "продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Чёрном море".
Ранее Лайф писал, что американский вертолёт Black Hawk приземлился на границе Польши и Украины. Кадры с винтокрылой машиной сняла камера Польской пограничной службы у населённого пункта Корчова. По словам корреспондента телеканала CNBC, оттуда "чёрный ястреб" отправился в сторону Жешува.
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