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В Совбезе отметили рост числа полётов бомбардировщиков США у границ России на 40%

Также почти в два раза увеличилась частота воздушной разведки в районе Калининградской области и Крыма и продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Чёрном море.

16 февраля, 12:46
<p>Обложка © ТАСС / НЦУО РФ</p>

Обложка © ТАСС / НЦУО РФ

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в беседе с "Российской газетой" заявил, что США за последние семь лет нарастили численность своих сухопутных войск в Европе на 30%, а интенсивность полётов американских бомбардировщиков у границ РФ за год увеличилась на 40%.

Он считает, что главной целью США в Европе является "создание постоянной угрозы" России, в связи с чем в регионе сформирована значительная группировка американских вооружённых сил, в состав которой входит более 60 тысяч военнослужащих, 200 танков и около 150 боевых самолётов.

"За последние семь лет произошло существенное увеличение состава и боевых возможностей американской группировки войск (сил), численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30%, количество бронетехники — в четыре раза", — Попов.

Также замсекретаря СБ РФ отметил, что только за последний год у границ с Россией на 40% выросла интенсивность полётов американских стратегических бомбардировщиков. Кроме того, он добавил, что почти в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки в районе Калининградской области и Крыма и "продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Чёрном море".

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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