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Отец истощённых младенцев-близнецов из Москвы не смог вспомнить дату рождения сына

Когда мужчину попросили назвать имена ребят, он замялся, но всё же сумел ответить правильно. Однако второй вопрос загнал его в угол.

16 февраля, 12:58

Обложка © T.me / Прокуратура Москвы

Мужчина не смог вспомнить дату рождения своего ребёнка. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

Отец двух восьмимесячных мальчиков, обнаруженных истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве, на допросе в прокуратуре не смог вспомнить дату рождения одного из своих детей. Видео общения мужчины с правоохранителями было опубликовано в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.

У него помимо найденных братьев-близнецов есть ещё восемь несовершеннолетних детей. Когда следователь попросил назвать их имена и даты рождения, мужчина замялся, однако потом всё же сумел вспомнить, как их зовут. Назвать верно число, месяц и год рождения детей оказалось для многодетного отца более сложной задачей. Он сказал, что его сын Артём родился 1 марта, после молчания собеседницы в погонах мужчина предположил, что ребёнок появился на свет в феврале. Однако правильным ответом было 10 января.

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Напомним, сегодня утром стало известно, что в Москве нашли истощённых младенцев-близнецов. Дети в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу. Позже правоохранители опросили родителей малышей. Мать и отец попытались оправдать свои действия. Женщина утверждала, что она кормила близнецов.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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