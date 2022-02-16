Отец истощённых младенцев-близнецов из Москвы не смог вспомнить дату рождения сына
Когда мужчину попросили назвать имена ребят, он замялся, но всё же сумел ответить правильно. Однако второй вопрос загнал его в угол.
Обложка © T.me / Прокуратура Москвы
Мужчина не смог вспомнить дату рождения своего ребёнка. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
Отец двух восьмимесячных мальчиков, обнаруженных истощёнными в квартире на улице Плеханова в Москве, на допросе в прокуратуре не смог вспомнить дату рождения одного из своих детей. Видео общения мужчины с правоохранителями было опубликовано в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.
У него помимо найденных братьев-близнецов есть ещё восемь несовершеннолетних детей. Когда следователь попросил назвать их имена и даты рождения, мужчина замялся, однако потом всё же сумел вспомнить, как их зовут. Назвать верно число, месяц и год рождения детей оказалось для многодетного отца более сложной задачей. Он сказал, что его сын Артём родился 1 марта, после молчания собеседницы в погонах мужчина предположил, что ребёнок появился на свет в феврале. Однако правильным ответом было 10 января.
Напомним, сегодня утром стало известно, что в Москве нашли истощённых младенцев-близнецов. Дети в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу. Позже правоохранители опросили родителей малышей. Мать и отец попытались оправдать свои действия. Женщина утверждала, что она кормила близнецов.
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