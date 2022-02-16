От салфеток до очков: Хирурги рассказали, что медики чаще всего "забывают" в телах пациентов

Известно много случаев, когда хирурги оставляли внутри пациентов инородные предметы. "Газета.Ru" пообщалась с экспертами и узнала, как часто это происходит, насколько это опасно и чем это грозит медикам.

Хирург Максим Авдеев рассказал, что чаще всего в телах остаются марлевые салфетки. Во время операции они пропитываются кровью и сливаются с окружающими тканями. Случалось, когда в пациенте оставались катетеры, скальпели, зажимы и другие инструменты. Врач считает, что причина таких ситуаций — человеческий фактор. Был случай, когда хирург оставил в больном свои очки, и ничем другим, кроме как забывчивостью медика, объяснить это нельзя.

Интересный случай произошёл в практике хирурга, учёного и педагога Владимира Раднаева, когда после операции мужчина пришёл на повторный осмотр с жалобами на то, что не может согнуться. Рентген показал, что в его теле лежит торсионный зажим. Предмет извлекли, но, как он оказался в пациенте, до сих пор остаётся загадкой.

В подобных случаях врачи должны оказать бесплатную медицинскую помощь и выплатить компенсацию. По словам адвоката Максима Калинова, перед этим лучше всего провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы понять, не причинила ли лишняя вещь каких-либо других повреждений организму, и исходя из этого, отталкиваться от суммы морального и материального вреда.

"Денежные средства будут взысканы с медучреждения обязательно, а на какую сумму — решит суд на основании предоставленных документов. Кроме этого, врач как минимум будет привлечён к дисциплинарной ответственности, то есть получит выговор или будет уволен, на усмотрение руководства", — говорит юрист.