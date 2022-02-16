СК России возбудил дело о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе

СК России возбудил уголовное дело после обнаружения массовых стихийных захоронений мирных жителей в Донбассе, которые начали появляться в регионе после событий 2014 года. Преступление квалифицируется по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором".

В СК напомнили, что с апреля 2014 года представители украинских силовых структур постоянно ведут обстрелы населённых пунктов Донбасса, жертвами которых становятся мирные жители. Следствие зафиксировало сотни фактов, квалифицируемых как применение запрещённых средств и методов ведения войны.

"В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями", — отмечается в сообщении.