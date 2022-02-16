ГД приняла закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство

Согласно документу, за помощь злоумышленнику, совершившему тяжкое преступление против ребёнка, грозит штраф либо лишение свободы на срок до одного года.

Государственная дума приняла в третьем, заключительном, чтении закон об усилении мер защиты детей от сексуального насилия. В связи с этим в Уголовный кодекс России и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса будут внесены поправки.

Согласно принятому проекту, если преступление совершает человек, который живёт вместе с ребёнком, несёт за него ответственность или обучает в детском саду и в школе, то этот факт будет рассматриваться судом как отягчающее обстоятельство. Кроме того, вводится уголовная ответственность для тех, кто помогает преступнику избежать суда. За укрывательство тяжких преступлений против детей младше 14 лет человеку грозит штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до одного года или лишение свободы на этот же период.

Также документ повышает уголовную ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера. Если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или Интернета или уже судимым ранее за педофилию, то виновнику может грозить заключение до шести лет с лишением права занимать определённые должности на срок до десяти лет.