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Грушко связал приписываемые России "планы" по Прибалтике с расширением НАТО на восток

По его словам, в случае ухода Украины с повестки альянсу нужно будет объяснять необходимость бессмысленных усилений восточного фланга.

16 февраля, 13:53
<p>Александр Грушко. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia?__cft__%5B0%5D=AZWujb9TuGRWxevR3Dfsc9WAp5GOFyPW_uuZA56twW1Z4xLGB1fIJsfcPvX-scJCuHESLSs_yeAF3MxKM_Yk4OWr8K5plE9-iyhIR53zzH_8XyyZMGQMB7tyu_t78lA8ZAA&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russian Foreign Ministry – МИД России</a></p>

Александр Грушко. Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry – МИД России

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что публикации о якобы злонамеренных планах Москвы по отношению к Прибалтике являются частью кампании по демонизации страны.

"Это абсолютно вытекает из логики политики информационной кампании по демонизации России. Если Украины не будет — будет Прибалтика. Не будет Прибалтики — припишут нам ещё какие-то злонамеренные планы", — сказал дипломат.

По словам Грушко, в случае ухода Украины с международной повестки НАТО нужно будет объяснять необходимость бессмысленных усилений восточного фланга.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток за счёт постсоветских республик, включая Украину.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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