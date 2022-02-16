Грушко связал приписываемые России "планы" по Прибалтике с расширением НАТО на восток
По его словам, в случае ухода Украины с повестки альянсу нужно будет объяснять необходимость бессмысленных усилений восточного фланга.
Александр Грушко. Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry – МИД России
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что публикации о якобы злонамеренных планах Москвы по отношению к Прибалтике являются частью кампании по демонизации страны.
"Это абсолютно вытекает из логики политики информационной кампании по демонизации России. Если Украины не будет — будет Прибалтика. Не будет Прибалтики — припишут нам ещё какие-то злонамеренные планы", — сказал дипломат.
По словам Грушко, в случае ухода Украины с международной повестки НАТО нужно будет объяснять необходимость бессмысленных усилений восточного фланга.
Ранее президент России Владимир Путин назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток за счёт постсоветских республик, включая Украину.
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