Грушко связал приписываемые России "планы" по Прибалтике с расширением НАТО на восток

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что публикации о якобы злонамеренных планах Москвы по отношению к Прибалтике являются частью кампании по демонизации страны.

"Это абсолютно вытекает из логики политики информационной кампании по демонизации России. Если Украины не будет — будет Прибалтика. Не будет Прибалтики — припишут нам ещё какие-то злонамеренные планы", — сказал дипломат.

По словам Грушко, в случае ухода Украины с международной повестки НАТО нужно будет объяснять необходимость бессмысленных усилений восточного фланга.