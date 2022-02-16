Болсонару поблагодарил Путина за помилование бразильца Оливейры

Президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся с визитом в Москве, поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помилование Робсона Оливейры, водителя бразильского футболиста, которого три года назад задержали за перевозку запрещённых препаратов.

"Благодарю вас за ваш жест, за помилование бразильского гражданина в прошлом году", — отметил Болсонару на встрече с Путиным в Кремле.

Робсон Оливейра работал водителем у семьи футболиста Фернандо, который тогда играл за московский "Спартак". Во время переезда спортсмена в Пекин Оливейру, который помогал перевезти вещи, задержали в аэропорту с двумя упаковками метадона гидрохлорида. Этот препарат используется при заместительной терапии для наркозависимых, он легализован в Бразилии, но запрещён в России. Водителя тогда арестовали.