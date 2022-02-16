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Болсонару поблагодарил Путина за помилование бразильца Оливейры

Робсон Оливейра работал водителем у семьи футболиста Фернандо, который тогда играл за московский "Спартак". Его задержали в аэропорту с запрещёнными препаратами.

16 февраля, 13:30

Фото на обложке © Getty Images / Andressa Anholete

Президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся с визитом в Москве, поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помилование Робсона Оливейры, водителя бразильского футболиста, которого три года назад задержали за перевозку запрещённых препаратов.

"Благодарю вас за ваш жест, за помилование бразильского гражданина в прошлом году", — отметил Болсонару на встрече с Путиным в Кремле.

Робсон Оливейра работал водителем у семьи футболиста Фернандо, который тогда играл за московский "Спартак". Во время переезда спортсмена в Пекин Оливейру, который помогал перевезти вещи, задержали в аэропорту с двумя упаковками метадона гидрохлорида. Этот препарат используется при заместительной терапии для наркозависимых, он легализован в Бразилии, но запрещён в России. Водителя тогда арестовали.

Путин проводит переговоры с президентом Бразилии в Кремле

Путин проводит переговоры с президентом Бразилии в Кремле

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару находится в России со своим первым визитом. Утром глава государства принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. А затем Болсонару отправился в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Кстати, ранее издание Folha de Sao Paulo сообщало, что США добивались отмены визита президента Бразилии в Россию и оказывали на него давление на фоне напряжённости вокруг Украины.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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