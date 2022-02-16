Google пообещал "воскресить" старые компьютеры с помощью новой версии Chrome OS

Google анонсировал новую версию фирменной Chrome OS, получившую название Chrome OS Flex. В компании отметили, что разработка способна дать второе дыхание многим древним компьютерам, работающим изначально на Windows или MacOS.

Операционная система может эффективно работать на компьютерах возрастом до 13 лет. Для этого достаточно заменить на технике в преклонном возрасте Windows или macOS на эту операционку, оптимизированную для хилого железа.

Но вот некоторые функции, например доступ к голосовому помощнику Google Assistant или синхронизация с Android-смартфоном, могут быть недоступны — всё зависит от возможностей ПК. Разработчики пообещали, что OS Flex выглядит как Chrome OS и даже создана на том же коде.

Отмечается, что инструмент совместим как с ПК на Windows, так и с техникой Apple. Фактически Chrome OS Flex превращает электронику в Chromebook или Chromebox. Хотя Google продвигает Flex в качестве бесплатного решения для бизнеса и образовательных учреждений, установить его могут и рядовые пользователи. OS Flex находится на этапе тестирования. Дата релиза операционной системы пока не известна.