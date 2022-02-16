Захарова ответила на призыв США доказать нежелание России "вторгаться" на Украину
Дипломат заметила, что "желание вторжения не возникает автоматически".
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила постпреду США при ООН Линде Томас-Гринфилд, которая потребовала предоставить доказательства нежелания России "вторгаться" на Украину. Она ответила американской коллеге "как женщина женщине".
"Дорогая Линда, скажу как женщина женщине: даже когда есть потенциал, желание вторжения не возникает автоматически", — написала она в "Телеграме".
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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