Захарова ответила на призыв США доказать нежелание России "вторгаться" на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила постпреду США при ООН Линде Томас-Гринфилд, которая потребовала предоставить доказательства нежелания России "вторгаться" на Украину. Она ответила американской коллеге "как женщина женщине".

"Дорогая Линда, скажу как женщина женщине: даже когда есть потенциал, желание вторжения не возникает автоматически", — написала она в "Телеграме".