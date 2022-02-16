Бузова назвала 15 февраля 2022 года самым страшным днём в своей жизни
Она отметила, что уже может об этом говорить, поскольку никто не пострадал, и рассказала о мощнейшем торнадо, который прошёл в Африке. Именно там сейчас проходят съёмки шоу с участием звезды.
Фото на обложке © Instagram / buzova86
Кадры прошедшего в Африке торнадо и его последствия. Видео © Instagram / buzova86
15 февраля 2022 года — самый страшный день в жизни известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом она поделилась с подписчиками в своём инстаграме.
"Вчера был один из самых жутких и страшных дней в моей жизни… Сегодня уже могу об этом говорить, потому что, слава богу, никто не пострадал", — подписала она публикацию.
Сейчас артистка находится в ЮАР, где проходят съёмки шоу "Звёзды в Африке". И вчера в пределах провинции Лимпопо прошёл мощнейший торнадо, который сносил всё на своём пути, вырывал деревья с корнем и ломал железные конструкции. В результате лагерь оказался полностью разрушен, а аппаратура для съёмок, камеры, провода, а также декорации уничтожены.
"Всю ночь вся наша команда демонтировала всё заново. И продолжает это делать до сих пор! Никто не спал сегодня. Нам уже привезли новые навесы, камеры из Европы и свет. Мы все не на шутку перепугались… Простите, что пишу так сумбурно, мне кажется, мы ещё до конца не осознали, что произошло", — отметила Бузова.
При этом она добавила, что съёмки всё равно продолжаются, подчеркнув, что это "реалити и это Африка, здесь невозможно что-то предугадать". Также телеведущая напомнила поклонникам, что выпуск шоу выйдет уже совсем скоро — 27 февраля.
А ранее Бузова объяснила, почему встречала День всех влюблённых без пары. Чтобы высказаться на эту тему, знаменитость сняла для своих подписчиков видео, на котором попыталась шуткой обыграть ситуацию.
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