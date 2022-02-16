Бузова назвала 15 февраля 2022 года самым страшным днём в своей жизни

Кадры прошедшего в Африке торнадо и его последствия. Видео © Instagram / buzova86

15 февраля 2022 года — самый страшный день в жизни известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом она поделилась с подписчиками в своём инстаграме.

"Вчера был один из самых жутких и страшных дней в моей жизни… Сегодня уже могу об этом говорить, потому что, слава богу, никто не пострадал", — подписала она публикацию.

Сейчас артистка находится в ЮАР, где проходят съёмки шоу "Звёзды в Африке". И вчера в пределах провинции Лимпопо прошёл мощнейший торнадо, который сносил всё на своём пути, вырывал деревья с корнем и ломал железные конструкции. В результате лагерь оказался полностью разрушен, а аппаратура для съёмок, камеры, провода, а также декорации уничтожены.

"Всю ночь вся наша команда демонтировала всё заново. И продолжает это делать до сих пор! Никто не спал сегодня. Нам уже привезли новые навесы, камеры из Европы и свет. Мы все не на шутку перепугались… Простите, что пишу так сумбурно, мне кажется, мы ещё до конца не осознали, что произошло", — отметила Бузова.

При этом она добавила, что съёмки всё равно продолжаются, подчеркнув, что это "реалити и это Африка, здесь невозможно что-то предугадать". Также телеведущая напомнила поклонникам, что выпуск шоу выйдет уже совсем скоро — 27 февраля.