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Бузова назвала 15 февраля 2022 года самым страшным днём в своей жизни

Она отметила, что уже может об этом говорить, поскольку никто не пострадал, и рассказала о мощнейшем торнадо, который прошёл в Африке. Именно там сейчас проходят съёмки шоу с участием звезды.

16 февраля, 13:56

Фото на обложке © Instagram / buzova86

Кадры прошедшего в Африке торнадо и его последствия. Видео © Instagram / buzova86

15 февраля 2022 года — самый страшный день в жизни известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом она поделилась с подписчиками в своём инстаграме.

"Вчера был один из самых жутких и страшных дней в моей жизни… Сегодня уже могу об этом говорить, потому что, слава богу, никто не пострадал", — подписала она публикацию.

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Сейчас артистка находится в ЮАР, где проходят съёмки шоу "Звёзды в Африке". И вчера в пределах провинции Лимпопо прошёл мощнейший торнадо, который сносил всё на своём пути, вырывал деревья с корнем и ломал железные конструкции. В результате лагерь оказался полностью разрушен, а аппаратура для съёмок, камеры, провода, а также декорации уничтожены.

"Всю ночь вся наша команда демонтировала всё заново. И продолжает это делать до сих пор! Никто не спал сегодня. Нам уже привезли новые навесы, камеры из Европы и свет. Мы все не на шутку перепугались… Простите, что пишу так сумбурно, мне кажется, мы ещё до конца не осознали, что произошло", — отметила Бузова.

При этом она добавила, что съёмки всё равно продолжаются, подчеркнув, что это "реалити и это Африка, здесь невозможно что-то предугадать". Также телеведущая напомнила поклонникам, что выпуск шоу выйдет уже совсем скоро — 27 февраля.

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А ранее Бузова объяснила, почему встречала День всех влюблённых без пары. Чтобы высказаться на эту тему, знаменитость сняла для своих подписчиков видео, на котором попыталась шуткой обыграть ситуацию.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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