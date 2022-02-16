Три знака зодиака, которые с возрастом становятся только красивее

В погоне за красотой и попытке повернуть время вспять некоторые из нас обращаются к косметологам и даже пластическим хирургам. Можно ли в зрелом возрасте стать красивее, чем в юные годы? Ответ на этот вопрос озвучили астрологи. Специалисты раскрыли, представителей каких трёх знаков зодиака годы делают лишь краше.

Рак

Малышами Раки бывают скромны и застенчивы, кроме того, их легко ранить. В подростковом возрасте этих представителей стихии Воды одолевают сомнения в себе, появляется немало комплексов. Девочки, рождённые в период с 22 июня по 22 июля, романтичны, нежны и грациозны, но в себе не уверены. Они с опаской общаются с окружающими, боясь подпускать незнакомцев слишком близко. Достоинств у девочек-Раков хоть отбавляй, но козырять ими они не спешат.

Раки — прирождённые психологи, взрослея, учатся не только любви к себе, но и контролю эмоций. Женщины-Раки много времени уделяют саморазвитию. Не забывают не только о внутреннем, но и о внешнем — экспериментируют со стилем в попытке понять, что же такое безупречный вкус. В результате с возрастом Раки становятся лишь привлекательнее для представителей сильной половины человечества.

Фото © Pixabay

Мужчины-Раки не отстают от дам — представительниц этого же знака зодиака. По натуре своей они предводители и завоеватели, и с годами лидерские качества Раков проявляются всё сильнее и сильнее. Внешность тоже меняется в лучшую сторону — эти мужчины становятся статнее, крепче и мужественнее. Раки умеют подчеркнуть свою красоту, правильно выбрав одежду.

Фото © Pexels / August de Richelieu

Весы

Постоянные спутники Весов — колебания и сомнения, ведь душа их состоит из начал, противоречащих друг другу. В школьные годы Весам присущи нерешительность, неуверенность в собственных силах. Эти представители воздушной стихии — известные критики, и обрушиваются они отнюдь не на окружающих, а на себя самих. Часто девушки и парни, рождённые под знаком Весы, предпочитают быть серыми мышками и не отсвечивать, хотя есть чем.

В какой-то момент девушки-Весы начинают осознавать, что вторые роли — не для них. Начинают краситься, наряжаться, разбавлять образы аксессуарами. Через яркую одежду они самовыражаются. Привлекательности и обаятельности Весам не занимать, и на них со временем обращает внимание всё больше мужчин. К купающимся во внимании представителей противоположного пола женщинам-Весам наконец приходит уверенность в себе, которой так не хватало. И тогда они становятся в один ряд с другими счастливыми красавицами, которые без ума от самих себя.

Фото © Pixabay

А что мужчины-Весы? Они и в юношеские годы много внимания уделяли внешнему виду. С возрастом Весы всё больше интересуются тенденциями мира моды. Эти представители сильной половины человечества всегда безупречны, у них собственный стиль в одежде. Весы — натуры творческие. Детьми они увлекаются танцами, поэзией и пением и в зрелом возрасте раскрывают свои таланты ещё больше. В итоге мужчины-Весы становятся артистичными Аполлонами.

Фото © Pexels / cottonbro

Козерог

Козероги ещё в подростковый период отличаются от школьных приятелей дисциплиной и целеустремлённостью. Взрослых они удивляют усидчивостью, за счёт которой на шаг впереди, причём всегда. Собственные знания сводят Козерогов с ума, беззаботная юность им не доступна. Девушки-Козероги завоёвывают внимание парней внутренней силой, шармом, трудолюбием, а также флёром загадочности. Безусловно, женщины этого знака зодиака — не роковые соблазнительницы. Но с годами они только хорошеют, как благородное вино.

Фото © Pixabay

Мужчины-Козероги начинают меняться, когда понимают, что юность уже позади, отмечает Пятый канал. И близкие буквально перестают узнавать этих застенчивых людей. С течением времени оказывается, что эти представители стихии Земли обладают столь высокой самооценкой, что прогрессивных перемен стоит ждать не только им самим, но и ближайшему кругу общения. Мужчинам-Козерогам во всех начинаниях сопутствует успех.