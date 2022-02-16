Волочкова призналась, почему на самом деле бросила ухажёра после трёх недель отношений

46-летняя балерина Анастасия Волочкова наконец перестала делать вид, что отношения с Сергеем Кузнецовым были идеальными, хоть и продлились всего три недели. До этого она отзывалась о своём банщике с теплотой, но тот пошёл по другому пути, начав критиковать её в "Инстаграме". И Волочкова призналась подписчикам, что её рыцарь на белом коне был очень меркантильным и жадным до чужих денег.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art

Подписчики сразу заподозрили в Сергее альфонса, но Анастасия ничего не хотела слушать, пребывая на седьмом небе от счастья. Однако позже артистка заметила, что всё для кавалера покупает на собственные деньги, даже сигареты, пишет "Стархит". И на Мальдивах пара отдохнула на два миллиона, в отдых Сергей ни копейки не вложил. "Терпеть не могу, когда мужчины садятся на шею. У меня такой опыт был, знаю, о чём говорю", — заявила балерина.

Бывшая балерина Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Причем ухажёр пытался не только сам хорошо устроиться, но и своему шестилетнему сыну обеспечить будущее. Сергей предложил перевезти наследника в особняк балерины, потому как ему приходилось разрываться между Волочковой и ребёнком и с малышом из-за этого удавалось редко видеться. "Я поняла, что мне пытаются навязать семью, о которой я не просила. Изначально Серёжа планировался как курортный роман, ничего серьёзного", — призналась Волочкова.

Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Однако, по мнению инста-дивы, её кавалеру популярность ударила в голову. Он постоянно лез в кадр и отказывался приходить на шоу вместе с балериной, если ему не обещали отдельный гонорар. Последней каплей для Волочковой стала его просьба дать 12 миллионов рублей на открытие фитнес-центра, где Сергей работал бы управляющим. "Я в таком шоке была! Я уже однажды вложилась и прогорела, зачем мне это снова?" — возмущалась Анастасия.

Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

В итоге заявления о свадьбе и детях оказались пустым звуком. Несмотря на все разногласия, Волочкова хотела закончить эти отношения мирно и даже посвятила Сергею трогательный пост в "Инстаграме". Однако её экс решил выжать из отношений с бывшей балериной максимум и стал делиться подробностями их личной жизни, которые, по утверждению Волочковой, мало имеют общего с действительностью.