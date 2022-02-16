Появилось видео момента аварии с Даней Милохиным, в которой тиктокер разбил лицо

20-летний тиктокер и музыкант Даня Милохин попал в аварию в Москве, и в Сети уже появились кадры момента ДТП. Как писал Лайф, Милохин угодил под колёса велосипеда, произошло это у одного из торговых центров города. На записи с камеры наблюдения видно, что Даня подходит к багажнику своего "майбаха", открывает его, а спустя пару секунд идёт к тротуару. В этот момент его и сбивает велосипедист.

Момент наезда велосипедиста на тиктокера Даню Милохина. Видео © Telegram / 112

Судя по кадрам, роскошный "майбах" Милохина стоял на светофоре в ожидании сигнала, чтобы повернуть направо. После того как кумир российских подростков был сбит, его водитель выскочил из авто и стал помогать. Как мы уже писали, очевидцы столкновения советовали звёздному шофёру срочно вести Милохина на рентген — Даня ударился головой, поэтому можно было заподозрить сотрясение.

Сам инфлюенсер в посте не стал раскрывать подробности случившегося. Даня Милохин опубликовал в "Инстаграме" кадры с разбитыми лбом, бровью и скулой, подписав лаконично: "Оп". Меньше, чем за сутки с момента публикации пост Милохина набрал около 285 тысяч лайков и кучу комментариев. Под публикацией отметились и звёзды, например Николай Басков.