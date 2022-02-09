Три знака зодиака, которые предчувствуют любые беды

Некоторые люди испытывают особый трепет, желая узнать, что же преподнесёт им жизнь. Пока одни гадают, какие события поджидают их в будущем — позитивные или не очень, другие благодаря хорошо развитой интуиции способны предчувствовать любые беды. Они представители трёх знаков зодиака, принадлежащих к водной стихии.

Рак

Люди, рождённые под знаком Рака, отличаются особенной восприимчивостью к окружающим и легко вычисляют и понимают их эмоции. Они буквально следуют зову сердца, а интуиция их никогда не подводит, поэтому Раки предчувствуют, когда беды не миновать.

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Скорпион

Представителей этого зодиакального знака невозможно обмануть. Скорпионы при малейшем подозрении начинают докапываться до истины и в конце концов находят ответы на все интересующие их вопросы, пишет El Espectador. Они чувствуют энергетику людей, которые находятся рядом, в том числе и плохую. Скорпионы, словно радары, считывают происходящие события и наперёд знают, когда придёт несчастье.

Рыбы

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