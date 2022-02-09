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Три знака зодиака, которые предчувствуют любые беды

Они принадлежат к одной стихии, их представители обладают отменной интуицией, которая никогда не подводит. Астрологи по полочкам разложили, почему такие люди заранее в курсе поджидающих опасностей.

8 февраля, 21:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Некоторые люди испытывают особый трепет, желая узнать, что же преподнесёт им жизнь. Пока одни гадают, какие события поджидают их в будущем — позитивные или не очень, другие благодаря хорошо развитой интуиции способны предчувствовать любые беды. Они представители трёх знаков зодиака, принадлежащих к водной стихии.

Рак

Люди, рождённые под знаком Рака, отличаются особенной восприимчивостью к окружающим и легко вычисляют и понимают их эмоции. Они буквально следуют зову сердца, а интуиция их никогда не подводит, поэтому Раки предчувствуют, когда беды не миновать.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Скорпион

Представителей этого зодиакального знака невозможно обмануть. Скорпионы при малейшем подозрении начинают докапываться до истины и в конце концов находят ответы на все интересующие их вопросы, пишет El Espectador. Они чувствуют энергетику людей, которые находятся рядом, в том числе и плохую. Скорпионы, словно радары, считывают происходящие события и наперёд знают, когда придёт несчастье.

Рыбы

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Рыбы — известные мечтатели, обладают воображением, которое дано далеко не каждому. Люди, рождённые в период с 20 февраля по 20 марта, часто узнают обо всём гораздо раньше других. А благодаря особой способности Рыбы чувствуют, когда должно произойти что-то плохое. Это очень чуткие собеседники, всегда готовые протянуть руку помощи.

Топ-3 знаков зодиака, которые до 2030 года не будут знать бед

Топ-3 знаков зодиака, которые до 2030 года не будут знать бед

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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