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Пользователи Reddit перечислили признаки того, что перед вами плохой врач

Найти хорошего доктора — задача не из лёгких. Обычно специалистов ищут по знакомым, но иногда и сарафанное радио не помогает. Ниже — пять подсказок, от кого срочно нужно бежать.

8 февраля, 17:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пользователи Reddit поделились историями встреч с медиками, после которых они понимали, что такие врачи им точно не подходят. Собрали самые популярные.

"Ваш сын — наркоман"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Мне было 13 лет. Психологом была пожилая женщина, которая на первом же приёме заявила моей матери, что я принимаю наркотики, а мой отец или брат меня домогались. Как вы понимаете, к наркотикам я не притрагивался, а мои родные никогда даже не прикасались ко мне неподобающим образом. Эта была просто больная старуха, которой самой нужна была помощь", — WeasersMom14.

"Она так ничего и не поняла"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Ещё несколько десятилетий назад ребёнком я ходила к врачу. Но терапевт никогда не просила папу выйти, из-за чего я никогда не могла ей рассказать, что тот издевается надо мной и моими сёстрами. До сих пор помню, как смотрела на отца каждый раз, прежде чем что-то сказать. Она так ничего и не поняла", Abbs_Dabbs.

"Увидела его в новостях"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я поняла, что мой врач мне не подходит, когда увидела его в новостях из-за того, что он переспал со своей клиенткой. Его арестовали, потому что это самое настоящее преступление в наших краях. Он был семейным доктором и был в браке. Как и его пациентка..." markitfuckinzero.

"Может быть, задира — это ты?"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Та доктор, к которой я попала после попытки суицида в 16 лет... была не очень сильна в сострадании. В первую же нашу встречу я рассказала, что меня травили в школе, на что она мне ответила: "Ну, обычно попытки суицида предпринимаются лишь для того, чтобы манипулировать окружением. Так что с тех пор, как ты решилась на это, ты не задумывалась над тем, что, может быть, задира — это ты? С тех пор я больше с ней не разговаривала", SapphireRose23.

"Ненастоящее изнасилование"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Когда я рассказала, что меня изнасиловали на студенческой вечеринке, он заявил мне, что это было "ненастоящее изнасилование", потому что те парни не связали меня. Эти слова заставили меня винить саму себя несколько лет.... В итоге спустя десять лет мне всё-таки поставили диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство из-за сексуального насилия", Carbonatite.

А у вас был неприятный опыт общения с врачами, после которого вы обходите их стороной?

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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