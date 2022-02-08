Пользователи Reddit перечислили признаки того, что перед вами плохой врач

Пользователи Reddit поделились историями встреч с медиками, после которых они понимали, что такие врачи им точно не подходят. Собрали самые популярные.

"Ваш сын — наркоман"

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"Мне было 13 лет. Психологом была пожилая женщина, которая на первом же приёме заявила моей матери, что я принимаю наркотики, а мой отец или брат меня домогались. Как вы понимаете, к наркотикам я не притрагивался, а мои родные никогда даже не прикасались ко мне неподобающим образом. Эта была просто больная старуха, которой самой нужна была помощь", — WeasersMom14.

"Она так ничего и не поняла"

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"Ещё несколько десятилетий назад ребёнком я ходила к врачу. Но терапевт никогда не просила папу выйти, из-за чего я никогда не могла ей рассказать, что тот издевается надо мной и моими сёстрами. До сих пор помню, как смотрела на отца каждый раз, прежде чем что-то сказать. Она так ничего и не поняла", — Abbs_Dabbs.

"Увидела его в новостях"

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"Я поняла, что мой врач мне не подходит, когда увидела его в новостях из-за того, что он переспал со своей клиенткой. Его арестовали, потому что это самое настоящее преступление в наших краях. Он был семейным доктором и был в браке. Как и его пациентка..." — markitfuckinzero.

"Может быть, задира — это ты?"

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"Та доктор, к которой я попала после попытки суицида в 16 лет... была не очень сильна в сострадании. В первую же нашу встречу я рассказала, что меня травили в школе, на что она мне ответила: "Ну, обычно попытки суицида предпринимаются лишь для того, чтобы манипулировать окружением. Так что с тех пор, как ты решилась на это, ты не задумывалась над тем, что, может быть, задира — это ты? С тех пор я больше с ней не разговаривала", — SapphireRose23.

"Ненастоящее изнасилование"

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"Когда я рассказала, что меня изнасиловали на студенческой вечеринке, он заявил мне, что это было "ненастоящее изнасилование", потому что те парни не связали меня. Эти слова заставили меня винить саму себя несколько лет.... В итоге спустя десять лет мне всё-таки поставили диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство из-за сексуального насилия", — Carbonatite.