До того как обрести популярность, эти звёзды успели поработать стриптизёршами

9 февраля 1893 года в Париже танцовщица известного теперь на весь мир кабаре "Мулен Руж" Мона прямо во время выступления позволила себе вольность. Девушка скинула с себя всю одежду. И вот уже 129 лет эта дата — день рождения стриптиза. В своё время эротические танцы исполняли Брэд Питт, Ченнинг Татум, Леди Гага, Карди Би. Кто ещё не стеснялся раздеваться на публику? Собрали подборку.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс. Фото © Instagram / catherinezetajones

Супруга актёра Майкла Дугласа актриса Кэтрин Зета-Джонс признавалась, что перестала крутиться на шесте, как только накопила достаточно денег на ринопластику. "Явно бесстрашная женщина!" — отмечали журналисты, ведь звезда одним махом поведала и об операции, и о карьере в стриптизе.

Кармен Электра

Кармен Электра. Фото © Instagram / carmenelectra

Откровенные снимки американской модели Кармен Электры не раз публиковал журнал Playboy. Звезда снималась в популярных фильмах и сериалах, например в "Спасателях Малибу". Прежде чем в начале 90-х ворваться в мир шоу-бизнеса, девушка украшала собой сцену, работая стриптизёршей. Годы спустя она даже выпустила серию фитнес-видео с аэробным стриптизом. А ещё представила линейку портативных шестов, с помощью которых откровенный танец можно станцевать где вздумается.

Кортни Лав

Кортни Лав. Фото © Instagram / courtneylove

Вдова лидера Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав сколотила рок-группу Hole на деньги, которые заработала стриптизом. Вокалистка в интервью LA Weekly говорила, что откровенные танцы приносили ей по 300 долларов в день.

Ив

Певица Ив. Фото © Instagram / therealeve

Это сейчас 43-летняя рэп-исполнительница Ив — прилежная жена в ожидании первенца. Сцена давно покорилась певице, но так было не всегда. По молодости звезде пришлось поработать в стрип-клубе в Бронксе. Она еле сводила концы с концами. В беседе с Rolling Stone рэперша утверждала, что о прошлом не жалеет, ведь ей тогда было всего 18 лет. "Работа стриптизёршей помогла мне найти себя, стать серьёзной. Это было удручающе — у многих из девочек было по три-четыре ребёнка. Я сидела и говорила сама себе: "Ив, тебе здесь не место, это не твой мир".

Анна Николь Смит

Анна Николь Смит. Фото © Getty Images / Jeff Kravitz

Секс-символ 1990-х Анна Николь Смит, прежде чем появиться на обложке Playboy, 30 лет назад была стриптизёршей. Девушка устала работать в сети популярных в США ресторанов, пытаясь прокормить полугодовалого сына, и устроилась в стрип-клуб в Хьюстоне. По словам матери модели, которая была очень недовольна таким выбором дочери, Смит больше любила раздеваться, чем разносить подносы.

Диабло Коди

Диабло Коди. Фото © Getty Images / BRIAN LINDENSMITH / Patrick McMullan

Всемирную известность Диабло Коди принесло написание сценария к фильму "Джуно" (2007), за который американка получила премию "Оскар". Не все в курсе, что блестящая сценаристка начинала стриптизёршей и даже вела откровенный блог на эту тему. В беседе с The Telegraph Коди рассказывала, что как писатель ощущает себя гораздо более голой, чем как стрип-танцовщица. "Когда я раздевалась, я чувствовала себя довольно эмоционально нейтрально, потому что это не было грандиозным событием в моей жизни. А когда я смотрю "Джуно", есть фрагменты, которые я могу смотреть только сквозь пальцы, потому что меня коробит от того, насколько это личное", — говорила она.