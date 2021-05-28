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Леди Гага набралась смелости показать свою самую аппетитную часть в бикини, дав фанатам тонкий намёк

Жарким снимком певица поделилась с 47,7 млн поклонников, которые по достоинству оценили её пышные формы.

28 мая, 15:46

Фото © Instagram/ladygaga

Известная 35-летняя американская певица Леди Гага никогда не стеснялась своей фигуры, однако и баловать фанатов горячими фото не спешила. Поэтому, когда вместо сумасшедшего наряда звезда появилась в купальнике, счастью подписчиков не было предела.

Фото © Instagram/ladygaga

Фото © Instagram/ladygaga

Леди Гага позировала на заднем дворе своего дома в Малибу, наслаждаясь солнцем и прекрасным видом на Тихий океан. К камере певица повернулась спиной, демонстрируя подтянутую фигуру и пышные формы, которые не скрывал её маленький синий купальник. К снимку звезда добавила эмоджи с русалкой, намекая, что точно выигрывает при таком сравнении.

Фото © Instagram/ladygaga

Фото © Instagram/ladygaga

Это слишком горячо, Гага!

nicolconcilio

Не вижу никаких русалок — только 🍑

thehouseofgucci

Ты одним фото сейчас благословила мои глаза, не вру

gagasfave

Фото © Instagram/ladygaga

Фото © Instagram/ladygaga

Леди Гага стала невероятно популярной в конце нулевых и 2010-х годах, покорив мир своими песнями, каждая из которых стала хитом: Just Dance, Paparazzi, Bad Romance, Poker Face, Born This Way и многие другие. За свою карьеру певица уже получила премию "Оскар", два "Золотых глобуса" и 11 статуэток "Грэмми", побив все рекорды. Решив, что музыки недостаточно, Леди Гага также заявила о себе и в киноиндустрии, снявшись в фильмах "Звезда родилась", "Город грехов — 2" и сериале "Американская история ужасов".

Ратаковски в маленьком бикини попала под подозрение, что она не рожала 2 месяца назад, и вот почему

Ратаковски в маленьком бикини попала под подозрение, что она не рожала 2 месяца назад, и вот почему

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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