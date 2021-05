Леди Гага набралась смелости показать свою самую аппетитную часть в бикини, дав фанатам тонкий намёк

Леди Гага стала невероятно популярной в конце нулевых и 2010-х годах, покорив мир своими песнями, каждая из которых стала хитом: Just Dance, Paparazzi, Bad Romance, Poker Face, Born This Way и многие другие. За свою карьеру певица уже получила премию "Оскар", два "Золотых глобуса" и 11 статуэток "Грэмми", побив все рекорды. Решив, что музыки недостаточно, Леди Гага также заявила о себе и в киноиндустрии, снявшись в фильмах "Звезда родилась", "Город грехов — 2" и сериале "Американская история ужасов".