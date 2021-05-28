Леди Гага набралась смелости показать свою самую аппетитную часть в бикини, дав фанатам тонкий намёк

Известная 35-летняя американская певица Леди Гага никогда не стеснялась своей фигуры, однако и баловать фанатов горячими фото не спешила. Поэтому, когда вместо сумасшедшего наряда звезда появилась в купальнике, счастью подписчиков не было предела.

Фото © Instagram/ladygaga

Леди Гага позировала на заднем дворе своего дома в Малибу, наслаждаясь солнцем и прекрасным видом на Тихий океан. К камере певица повернулась спиной, демонстрируя подтянутую фигуру и пышные формы, которые не скрывал её маленький синий купальник. К снимку звезда добавила эмоджи с русалкой, намекая, что точно выигрывает при таком сравнении.

Фото © Instagram/ladygaga

Это слишком горячо, Гага! nicolconcilio

Не вижу никаких русалок — только 🍑 thehouseofgucci

Ты одним фото сейчас благословила мои глаза, не вру gagasfave

Фото © Instagram/ladygaga