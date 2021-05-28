Леди Гага набралась смелости показать свою самую аппетитную часть в бикини, дав фанатам тонкий намёк
Жарким снимком певица поделилась с 47,7 млн поклонников, которые по достоинству оценили её пышные формы.
Известная 35-летняя американская певица Леди Гага никогда не стеснялась своей фигуры, однако и баловать фанатов горячими фото не спешила. Поэтому, когда вместо сумасшедшего наряда звезда появилась в купальнике, счастью подписчиков не было предела.
Леди Гага позировала на заднем дворе своего дома в Малибу, наслаждаясь солнцем и прекрасным видом на Тихий океан. К камере певица повернулась спиной, демонстрируя подтянутую фигуру и пышные формы, которые не скрывал её маленький синий купальник. К снимку звезда добавила эмоджи с русалкой, намекая, что точно выигрывает при таком сравнении.
Это слишком горячо, Гага!
Не вижу никаких русалок — только 🍑
Ты одним фото сейчас благословила мои глаза, не вру
Леди Гага стала невероятно популярной в конце нулевых и 2010-х годах, покорив мир своими песнями, каждая из которых стала хитом: Just Dance, Paparazzi, Bad Romance, Poker Face, Born This Way и многие другие. За свою карьеру певица уже получила премию "Оскар", два "Золотых глобуса" и 11 статуэток "Грэмми", побив все рекорды. Решив, что музыки недостаточно, Леди Гага также заявила о себе и в киноиндустрии, снявшись в фильмах "Звезда родилась", "Город грехов — 2" и сериале "Американская история ужасов".
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