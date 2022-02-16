Глава Минфина пообещал обеспечить расчёты с валютными вкладчиками в случае санкций
При этом он отметил, что ограничения США и ЕС будут "неприятными, но не смертельными" для российской экономики и финансовой системы.
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что власти подготовлены на случай возможных санкций Запада, в том числе к ограничениям по платёжной системе SWIFT или запрету на долларовые транзакции.
По его словам, если верить западным СМИ, отключение банков России от SWIFT "откладывается" и "здравый смысл побеждает". Однако при реализации такой меры у России есть и другие пути передачи финансовой информации, в числе которых Система передачи финансовых сообщений (СПФС), телетайп или "ввоз платежей в чемоданах".
При этом он назвал санкции США и ЕС "неприятными, но не смертельными" для российской экономики и финансовой системы. Силуанов отметил, что в случае блокирующих санкций США в отношении кредитных организаций России и их активов важно знать, какие именно это будут банки.
"Понятно, что мы обеспечим все депозиты, все расчёты с нашими вкладчиками, в том числе валютными, в этих банках. Для этого у нас достаточно валютной ликвидности, валютных резервов", — подчеркнул глава Минфина РФ в интервью РБК.
Министр отметил, что Россия создала "финансовый щит", который представляет собой большие золотовалютные резервы, низкий долг, а также бюджетный профицит и устойчивые бюджетные правила. При этом он упомянул возможность выходить на рынок евробондов в валюте, отличной от доллара, которой Минфин может воспользоваться, как только разрядится геополитическая обстановка. По его словам, если санкции Запада затронут экспорт, в том числе энергоресурсов, то Россия будет переориентироваться на другие рынки.
Напомним, Запад неоднократно угрожал ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений (в том числе вероятно отключение России от системы SWIFT), а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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