Глава Минфина пообещал обеспечить расчёты с валютными вкладчиками в случае санкций

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что власти подготовлены на случай возможных санкций Запада, в том числе к ограничениям по платёжной системе SWIFT или запрету на долларовые транзакции.

По его словам, если верить западным СМИ, отключение банков России от SWIFT "откладывается" и "здравый смысл побеждает". Однако при реализации такой меры у России есть и другие пути передачи финансовой информации, в числе которых Система передачи финансовых сообщений (СПФС), телетайп или "ввоз платежей в чемоданах".

При этом он назвал санкции США и ЕС "неприятными, но не смертельными" для российской экономики и финансовой системы. Силуанов отметил, что в случае блокирующих санкций США в отношении кредитных организаций России и их активов важно знать, какие именно это будут банки.

"Понятно, что мы обеспечим все депозиты, все расчёты с нашими вкладчиками, в том числе валютными, в этих банках. Для этого у нас достаточно валютной ликвидности, валютных резервов", — подчеркнул глава Минфина РФ в интервью РБК.