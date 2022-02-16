Замсекретаря Совбеза Попов рассказал о желании США потеснить Россию в Арктике
Вашингтону интересны ресурсы этого региона, а также беспрепятственный доступ к Северному морскому пути, уточнил он.
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США собираются претендовать на доминирование в Арктике, для этого здесь увеличат число американских военных и создадут новые пункты базирования ВМС. Через пять лет Вашингтон намерен построить три новых ледокола, а в скором времени развернуть свои эсминцы УРО в Баренцевом море, заявил замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов.
"В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Северному морскому пути. Исходя из этого за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС", — отметил он в интервью "Российской газете".
Ранее Лайф писал, что в России создали ледокол-пилу, который может "убить" Суэцкий канал. Ледокол будущего — лишь часть общего плана по развитию Северного морского пути и освоению Россией Арктики. Он позволит прокладывать во льдах коридор, по которому суда смогут ходить караванами.
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