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Замсекретаря Совбеза Попов рассказал о желании США потеснить Россию в Арктике

Вашингтону интересны ресурсы этого региона, а также беспрепятственный доступ к Северному морскому пути, уточнил он.

16 февраля, 14:36

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

США собираются претендовать на доминирование в Арктике, для этого здесь увеличат число американских военных и создадут новые пункты базирования ВМС. Через пять лет Вашингтон намерен построить три новых ледокола, а в скором времени развернуть свои эсминцы УРО в Баренцевом море, заявил замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

"В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Северному морскому пути. Исходя из этого за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС", — отметил он в интервью "Российской газете".

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Ранее Лайф писал, что в России создали ледокол-пилу, который может "убить" Суэцкий канал. Ледокол будущего — лишь часть общего плана по развитию Северного морского пути и освоению Россией Арктики. Он позволит прокладывать во льдах коридор, по которому суда смогут ходить караванами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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