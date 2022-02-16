Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в свою же ловушку

Американские политики со своими бесконечными заявлениями о "вторжении" России на Украину попали в ловушку собственной истеричной пропаганды, считает чешский политолог Оскар Крейчи.

"США продолжают называть "точные данные" о том, что российское нападение на Украину начнётся во вторник, или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для манёвра", — сказал он в беседе с изданием Parlamentní listy.