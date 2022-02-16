Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в свою же ловушку
Также он предположил, что для многих западных политиков поводом для резких заявлений и провокаций по поводу "вторжения" могла стать Олимпиада в Пекине.
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Американские политики со своими бесконечными заявлениями о "вторжении" России на Украину попали в ловушку собственной истеричной пропаганды, считает чешский политолог Оскар Крейчи.
"США продолжают называть "точные данные" о том, что российское нападение на Украину начнётся во вторник, или в среду, или через неделю. Американские политики угодили в ловушку. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для манёвра", — сказал он в беседе с изданием Parlamentní listy.
По его мнению, для многих западных деятелей и журналистов поводом для таких резких заявлений и провокаций могла стать зимняя Олимпиада в Пекине. По наблюдениям Крейчи, во время проведения Игр часто случаются масштабные вооружённые конфликты. В частности, в период летней олимпиады в 2008 году начались столкновения в Южной Осетии, а в 2014-м в Киеве проходили протесты, закончившиеся госпереворотом.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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