Западные дипломаты поселились в пятизвёздочном отеле во Львове минимум до 20 февраля
Политикам выделили два этажа, остальная часть якобы доступна для желающих поселиться, но на деле забронировать номер пока не получится.
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Дипломаты из разных стран, переведённые из Киева во Львов в связи с "угрозой" российского "вторжения", поселились в пятизвёздочном отеле "Леополис" в центре города, сообщила РИА "Новости" представительница гостиницы. При этом она не смогла ответить, какие государства они представляют и есть ли среди них американцы.
В "Леополисе" отметили, что высоким гостям выделили два этажа, а остальная часть здания якобы доступна для желающих поселиться. На деле же забронировать номера можно только с 20 февраля — пока все места заняты. Стандартный номер на одного обойдётся от 10 тысяч рублей за ночь, люкс — в 29–30 тысяч рублей.
На стоянке возле отеля стоят в основном автомобили с дипломатическими номерами, а также с киевской регистрацией. Постояльцы в отзывах отмечают очень удачное расположение — в пешей доступности от центральной площади и множества ресторанов, однако о питании в гостинице говорят: "Могло быть и лучше".
Напомним, ранее американские власти распорядились, чтобы большинство остающихся на Украине сотрудников Посольства США немедленно покинули страну в связи с угрозой "вторжения" России на территорию Незалежной. Часть дипломатов осталась и переехала для продолжения работы во Львов. Госсекретарь Блинкен подтвердил решение временно перенести посольство из Киева в этот город.
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