Западные дипломаты поселились в пятизвёздочном отеле во Львове минимум до 20 февраля

Дипломаты из разных стран, переведённые из Киева во Львов в связи с "угрозой" российского "вторжения", поселились в пятизвёздочном отеле "Леополис" в центре города, сообщила РИА "Новости" представительница гостиницы. При этом она не смогла ответить, какие государства они представляют и есть ли среди них американцы.

В "Леополисе" отметили, что высоким гостям выделили два этажа, а остальная часть здания якобы доступна для желающих поселиться. На деле же забронировать номера можно только с 20 февраля — пока все места заняты. Стандартный номер на одного обойдётся от 10 тысяч рублей за ночь, люкс — в 29–30 тысяч рублей.