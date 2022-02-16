Украинскую лыжницу отстранили из-за допинга на Олимпиаде в Пекине

Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от стартов из-за положительного допинг-теста, который она сдала на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет Международное агентство тестирования (ITA).

В частности, в её крови были обнаружены местеролон и гептаминол. Согласно правилам, спортсменке запрещено принимать участие в оставшихся стартах. Добавим, что тест она сдала 10 февраля.