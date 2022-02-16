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Украинскую лыжницу отстранили из-за допинга на Олимпиаде в Пекине

До 2018 года она выступала за Белоруссию, а на текущих Играх не смогла показать высоких результатов.

16 февраля, 14:49

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от стартов из-за положительного допинг-теста, который она сдала на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет Международное агентство тестирования (ITA).

В частности, в её крови были обнаружены местеролон и гептаминол. Согласно правилам, спортсменке запрещено принимать участие в оставшихся стартах. Добавим, что тест она сдала 10 февраля.

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34-летняя Каминская до 2018 года выступала за сборную Белоруссии, а на текущих Играх не сумела показать выдающиеся результаты (70-е место в спринте и 79-я позиция в гонке с раздельным стартом).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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