Украинскую лыжницу отстранили из-за допинга на Олимпиаде в Пекине
До 2018 года она выступала за Белоруссию, а на текущих Играх не смогла показать высоких результатов.
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от стартов из-за положительного допинг-теста, который она сдала на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет Международное агентство тестирования (ITA).
В частности, в её крови были обнаружены местеролон и гептаминол. Согласно правилам, спортсменке запрещено принимать участие в оставшихся стартах. Добавим, что тест она сдала 10 февраля.
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34-летняя Каминская до 2018 года выступала за сборную Белоруссии, а на текущих Играх не сумела показать выдающиеся результаты (70-е место в спринте и 79-я позиция в гонке с раздельным стартом).
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