Плановую медпомощь и диспансеризацию возобновят в Петербурге с 21 февраля

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова постановила снять запрет на проведение медосмотров, плановой медпомощи и диспансеризации с 21 февраля, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"Снять с 21 февраля 2022 года запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию групп взрослого населения, проведение медицинских осмотров детей, плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях", — говорится в постановлении.

Как сообщается в документе, решение о снятии ограничений и возвращении медучреждений к плановой работе принято в связи с урегулированием ситуации с массовым инфицированием коронавирусом. С 31 января по 13 февраля отмечается стабилизация заражения ковидом, показатель заболеваемости на 6-й неделе снизился на 4% по сравнению с предыдущей неделей, сказано в постановлении.