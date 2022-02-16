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Плановую медпомощь и диспансеризацию возобновят в Петербурге с 21 февраля

Решение о снятии ограничений принято в связи со стабилизацией ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

16 февраля, 15:02
<p>Медицинский сотрудник выходит из красной зоны. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Медицинский сотрудник выходит из красной зоны. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова постановила снять запрет на проведение медосмотров, плановой медпомощи и диспансеризации с 21 февраля, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"Снять с 21 февраля 2022 года запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию групп взрослого населения, проведение медицинских осмотров детей, плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях", — говорится в постановлении.

Как сообщается в документе, решение о снятии ограничений и возвращении медучреждений к плановой работе принято в связи с урегулированием ситуации с массовым инфицированием коронавирусом. С 31 января по 13 февраля отмечается стабилизация заражения ковидом, показатель заболеваемости на 6-й неделе снизился на 4% по сравнению с предыдущей неделей, сказано в постановлении.

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Напомним, что 21 января в Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризацию. Такие меры были связаны с увеличением роста заболеваемости коронавирусом.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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