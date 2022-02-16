Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении наказания за пытки
Документ предполагает увеличение срока давности за такие преступления, а также возможность привлечь за них к ответственности сотрудников ФСИН.
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который переводит пытки в число особо тяжких преступлений, за которые грозит тюремный срок до 12 лет. Также расширено и детализировано само понятие пыток.
"В определение вводится такая цель применения пытки, как "запугивание", ведь именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России", — говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом предлагается привлекать к ответственности за пытки сотрудников ФСИН, а не только следователей и дознавателей. Для этого вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. А срок давности по таким деяниям увеличен, что позволит наказывать виновного и по истечении долгого времени.
Напомним, в октябре – ноябре 2021-го проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключёнными в саратовской колонии. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора ФСИН, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников. 20 декабря в ГД внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за пытки. Законопроект поддержали в кабмине.
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