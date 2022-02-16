Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении наказания за пытки

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который переводит пытки в число особо тяжких преступлений, за которые грозит тюремный срок до 12 лет. Также расширено и детализировано само понятие пыток.

"В определение вводится такая цель применения пытки, как "запугивание", ведь именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России", — говорится в пояснительной записке к документу.