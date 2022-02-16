НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении наказания за пытки

Документ предполагает увеличение срока давности за такие преступления, а также возможность привлечь за них к ответственности сотрудников ФСИН.

16 февраля, 15:07

Обложка © Pixabay

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который переводит пытки в число особо тяжких преступлений, за которые грозит тюремный срок до 12 лет. Также расширено и детализировано само понятие пыток.

"В определение вводится такая цель применения пытки, как "запугивание", ведь именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России", — говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом предлагается привлекать к ответственности за пытки сотрудников ФСИН, а не только следователей и дознавателей. Для этого вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. А срок давности по таким деяниям увеличен, что позволит наказывать виновного и по истечении долгого времени.

Глава Минюста Чуйченко объяснил профессиональной деформацией пытки над заключёнными

Глава Минюста Чуйченко объяснил профессиональной деформацией пытки над заключёнными

Напомним, в октябре – ноябре 2021-го проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключёнными в саратовской колонии. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора ФСИН, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников. 20 декабря в ГД внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за пытки. Законопроект поддержали в кабмине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1