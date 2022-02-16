Reuters прервало стрим с Майдана из-за дрона с рекламой "Продам гараж"
В открытых источниках номер, указанный на картонном рекламном щите, значится как телефон российского посольства в Киеве.
Центральная площадь Киева Майдан Незалежности. Фото © Wikipedia
Видеотрансляция агентства Reuters, запущенная под названием "Взгляд на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса", прервалась из-за дрона с надписью "Продам гараж".
Днём во время стрима в небе появился чёрный беспилотник с картонкой. Он завис перед камерой, демонстрируя объявление, на котором было написано "Продам гараж на Соломе — 0442440961". Как сообщает УНИАН, номер из рекламного объявления не обслуживается. Однако в открытых источниках этот телефон указан для связи с российским посольством в Киеве.
Ранее стрим агентства Reuters уже привлёк к себе внимание. Во время трансляции ночью в центре Киева прозвучал гимн Советского Союза. При этом на протяжении всего видео на фоне были слышны и другие музыкальные композиции.
Комментариев: 0