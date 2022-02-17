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17 февраля, 00:10

Армия Сирии сообщила о ракетных ударах со стороны Израиля

Атака была произведена при помощи ракет класса "земля — земля" по объектам в районе поселения Закия к югу от Дамаска.

Израиль нанёс несколько ударов ракетами класса "земля — земля" по территории Сирии. Как уточняет командование сирийской армии, были атакованы объекты в районе поселения Закия к югу от Дамаска.

"В среду около 23:35 вечера (00:35 17 февраля по московскому времени. — Прим. Лайфа) Израиль нанёс несколько ударов ракетами класса "земля — земля" с территорий оккупированных Голанских высот по объектам в районе поселения Закия к югу от Дамаска", — сказано в заявлении армии САР.

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По предварительным данным, в результате атак Израиля был нанесён материальный ущерб.

9 февраля агентство SANA сообщало, что сирийская система ПВО была задействована для отражения атаки над Дамаском. В столице звучали мощные взрывы. Позже в российском Центре по примирению враждующих сторон уточнили, что ракетный удар нанесла армия Израиля.

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© ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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