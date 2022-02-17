Армия Сирии сообщила о ракетных ударах со стороны Израиля

Израиль нанёс несколько ударов ракетами класса "земля — земля" по территории Сирии. Как уточняет командование сирийской армии, были атакованы объекты в районе поселения Закия к югу от Дамаска.

"В среду около 23:35 вечера (00:35 17 февраля по московскому времени. — Прим. Лайфа) Израиль нанёс несколько ударов ракетами класса "земля — земля" с территорий оккупированных Голанских высот по объектам в районе поселения Закия к югу от Дамаска", — сказано в заявлении армии САР.