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16 февраля, 23:52

Захарова указала на противоречивые действия Зеленского в отношении украинских СМИ

Политика президента Незалежной выглядит как игра, считает официальный представитель российского Министерства иностранных дел.

<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивость действий президента Украины Владимира Зеленского в отношении работы СМИ в стране, подчеркнув, что эта политика лидера Незалежной выглядит как игра.

"Сколько телевизионных каналов на Украине закрыл ЗеПрезидент? Игра такая, наверное. Всё, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись — капут демократии", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Зеленский ужесточил санкции против блогера Шария и издания "Страна.ua"

Зеленский ужесточил санкции против блогера Шария и издания "Страна.ua"

Ранее Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область заявил, что Украина должна распространять вещание своего телевидения и влияние других СМИ среди жителей Донбасса, чтобы "противодействовать российской пропаганде".

Напомним, 11 февраля на Украине ввели санкции против телеканала "Наш". Это далеко не первый телеканал, в отношении которого Киев накладывает ограничения. Так, в конце прошлого года Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов "112 Украина", "Ньюс Ван", "Зик", "Первый независимый" и "Укрлив".

Иван Косицын

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