Захарова указала на противоречивые действия Зеленского в отношении украинских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивость действий президента Украины Владимира Зеленского в отношении работы СМИ в стране, подчеркнув, что эта политика лидера Незалежной выглядит как игра.

"Сколько телевизионных каналов на Украине закрыл ЗеПрезидент? Игра такая, наверное. Всё, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись — капут демократии", — написала дипломат в своём телеграм-канале.