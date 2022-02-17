Захарова указала на противоречивые действия Зеленского в отношении украинских СМИ
Политика президента Незалежной выглядит как игра, считает официальный представитель российского Министерства иностранных дел.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречивость действий президента Украины Владимира Зеленского в отношении работы СМИ в стране, подчеркнув, что эта политика лидера Незалежной выглядит как игра.
"Сколько телевизионных каналов на Украине закрыл ЗеПрезидент? Игра такая, наверное. Всё, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись — капут демократии", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Ранее Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область заявил, что Украина должна распространять вещание своего телевидения и влияние других СМИ среди жителей Донбасса, чтобы "противодействовать российской пропаганде".
Напомним, 11 февраля на Украине ввели санкции против телеканала "Наш". Это далеко не первый телеканал, в отношении которого Киев накладывает ограничения. Так, в конце прошлого года Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов "112 Украина", "Ньюс Ван", "Зик", "Первый независимый" и "Укрлив".