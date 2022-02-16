Зеленский ужесточил санкции против блогера Шария и издания "Страна.ua"

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и таким образом расширил санкции против блогера Анатолия Шария, журналиста Игоря Гужвы и подконтрольных им ресурсов. Указ опубликован на сайте лидера Незалежной.

Как уточняется, санкции касаются Анатолия Шария, Ольги Шария, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет", а также Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. В частности, теперь ограничения распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий.Нет" и "Страна.ua", но и на прочие ресурсы с аналогичным контентом.