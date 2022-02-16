Зеленский ужесточил санкции против блогера Шария и издания "Страна.ua"
Теперь ограничения распространяются не только на домены сайтов, но и на прочие ресурсы с аналогичным контентом. Также они затронули Ольгу Шария, Аллу Бондаренко, Анну Солнцеву и Любовь Лукашину.
Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Volodymyr Tarasov / Ukrinform / Future Publishing
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и таким образом расширил санкции против блогера Анатолия Шария, журналиста Игоря Гужвы и подконтрольных им ресурсов. Указ опубликован на сайте лидера Незалежной.
Как уточняется, санкции касаются Анатолия Шария, Ольги Шария, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет", а также Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. В частности, теперь ограничения распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий.Нет" и "Страна.ua", но и на прочие ресурсы с аналогичным контентом.
Ранее Зеленский ввёл новые санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму. Несколько членов избирательных комиссий республики оказались под ограничениями на десять лет.