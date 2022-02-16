Кулеба потребовал созвать заседание ОБСЕ в течение 48 часов из-за России
По его словам, заявлений Москвы об отводе войск недостаточно. Киеву нужны "прозрачность и факты".
Украина потребовала провести заседание ОБСЕ в ближайшие 48 часов, обосновав это якобы продолжающимися действиями России возле границы. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"Мы ещё раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряжённости, вызванной её военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявлений об отводе войск недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты", — написал министр в "Твиттере".
Напомним, в Минобороны РФ объявили, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не было. Глава российского МИД Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия проводит военные учения на своей территории в соответствии с заранее утверждёнными планами.
Фото на обложке © Getty Images / Ukrainian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency