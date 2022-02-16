Кулеба потребовал созвать заседание ОБСЕ в течение 48 часов из-за России

Украина потребовала провести заседание ОБСЕ в ближайшие 48 часов, обосновав это якобы продолжающимися действиями России возле границы. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Мы ещё раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряжённости, вызванной её военными действиями вблизи границы с Украиной. Заявлений об отводе войск недостаточно. Нам нужна прозрачность и факты", — написал министр в "Твиттере".