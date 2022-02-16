WP: Путин хочет отбить у НАТО охоту помогать Украине, демонстрируя мощь армии
Издание утверждает, что Москва стремится запугать альянс, чтобы исключить их вмешательство в случае "войны".
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать Западу силу и мощь российских войск, поэтому проводит учения на западных границах страны. Тем самым российский лидер намерен отпугнуть европейские страны от помощи Украине, пишет The Washington Post.
Автор публикации настаивает на том, что тактические учения России нацелены именно на то, чтобы пригрозить Западу своим военным потенциалом.
"Кремль явно хочет отбить у альянса охоту даже думать о том, чтобы прийти Украине на помощь. Продумывая операцию такого рода, русские должны решить две проблемы. Первостепенный вопрос — создать военное превосходство над более слабыми противниками на своей периферии, такими как Украина. Вторая задача — сдержать НАТО, а на самом деле, США", — утверждают авторы публикации.
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
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