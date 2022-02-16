WP: Путин хочет отбить у НАТО охоту помогать Украине, демонстрируя мощь армии

Автор публикации настаивает на том, что тактические учения России нацелены именно на то, чтобы пригрозить Западу своим военным потенциалом.

"Кремль явно хочет отбить у альянса охоту даже думать о том, чтобы прийти Украине на помощь. Продумывая операцию такого рода, русские должны решить две проблемы. Первостепенный вопрос — создать военное превосходство над более слабыми противниками на своей периферии, такими как Украина. Вторая задача — сдержать НАТО, а на самом деле, США", — утверждают авторы публикации.