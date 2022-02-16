Заслуженный тиран: Музыкант и педагог сломал своей дочери палец во время "воспитательной беседы"

51-летний дирижёр и балалаечник, заслуженный артист России Юрий Кравчук оказался не только музыкантом-виртуозом, но и, возможно, домашним тираном. По крайней мере, на этом настаивает его старшая дочь — 26-летняя Алина, сообщает SHOT. С её слов, мужчина придерживается очень грубых и травмирующих методов воспитания детей, которых у него трое. Один из таких инцидентов уже дошёл до суда: Кравчук получил 4 месяца ограничения свободы за то, что сломал палец на руке Алины и пару раз ударил её головой о полку за то, что она свозила младших сестру и брата к морю. Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ), однако он намерен подать апелляцию. Саму потасовку, которая закончилась для Алины переломом, сняла на видео её подруга. На эти кадры действительно трудно смотреть.

Кадры, на которых Юрий Кравчук "воспитывает" дочь, тайком сняла её подруга. Видео © SHOT

Супруга Юрия Кравчука умерла от рака в 2020 году, с тех пор за детей вступиться некому. Старшая дочь — та самая, которая предала историю огласке и добилась для отца наказания, живёт в Екатеринбурге, но она готова лишить Юрия родительских прав и забрать младших к себе. Пока же в краснодарской квартире вместе с отцом-тираном, злоупотребляющим спиртным, оставаться никто не хочет. Средняя — 14-летняя — дочь Кравчука сбежала от него в реабилитационный центр и наотрез отказывается возвращаться.

Отметим, что Кравчук ко всему прочему ещё и преподаватель: он работает на кафедре народных инструментов Кубанского института культуры. По информации Лайфа, у коллег и студентов он на хорошем счету. С Кравчуком-тираном в стенах вуза не знакомы, знают только внимательного учителя и талантливого музыканта, который никогда бы не обидел своих детей.