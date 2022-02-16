Друзья считают, что исчезнувшая в Германии россиянка могла уйти в монастырь или секту
Собеседники Лайфа рассказали об увлечённости женщины темой веры и религии. Однако полностью не отвергается и версия о причастности к случившемуся мужа Екатерины.
Пропавшая в Германии россиянка Екатерина Болгова (Бауманн) © Instagram / svetav3232
Пропавшая в Германии россиянка Екатерина Бауманн могла попасть в секту или уйти в монастырь, считают её знакомые. По словам одного из её друзей по переписке, женщина чрезмерно увлекалась религиозной темой. В последнее время она якобы общалась "с надрывом и с болью", будто её что-то сильно беспокоило.
"Предполагаю, что женщина могла общаться с преподобным Паисием Святогорцем. Может, в монастырь ушла или в секту какую-то попала. Екатерина говорила, что они не живут с мужем вместе, говорила о проблемах со свекровью", — рассказал мужчина в беседе с Лайфом.
Интерес россиянки к религии действительно подтверждается её публикациями в Сети. Она часто выкладывала тексты на тему веры и обычно печального содержания. При этом подруга Екатерины в версию с сектой не верит. По её словам, пропавшая — "верующий человек, но без фанатизма". Она предполагает, что подруга могла обратиться за помощью в церковь, если ей угрожала опасность. Другие собеседники Лайфа не исключили, что к исчезновению Екатерины мог быть причастен её муж. Однако сейчас никаких доказательств в пользу ни одной из версий нет.
Ранее Лайф писал, что в немецком городе Бремерхафен более десяти дней ищут уроженку Санкт-Петербурга 32-летнюю Екатерину Болгову (Бауманн). Она не выходит на связь с 4 февраля. По словам её матери, к исчезновению может быть причастен муж. Пара находилась в стадии развода и предстоял раздел имущества стоимостью более 500 тысяч евро. К тому же супруг не раз поднимал руку на россиянку, но она не решалась уйти из-за 5-летней дочери.
Комментариев: 0