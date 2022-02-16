Друзья считают, что исчезнувшая в Германии россиянка могла уйти в монастырь или секту

Пропавшая в Германии россиянка Екатерина Бауманн могла попасть в секту или уйти в монастырь, считают её знакомые. По словам одного из её друзей по переписке, женщина чрезмерно увлекалась религиозной темой. В последнее время она якобы общалась "с надрывом и с болью", будто её что-то сильно беспокоило.

"Предполагаю, что женщина могла общаться с преподобным Паисием Святогорцем. Может, в монастырь ушла или в секту какую-то попала. Екатерина говорила, что они не живут с мужем вместе, говорила о проблемах со свекровью", — рассказал мужчина в беседе с Лайфом.

Интерес россиянки к религии действительно подтверждается её публикациями в Сети. Она часто выкладывала тексты на тему веры и обычно печального содержания. При этом подруга Екатерины в версию с сектой не верит. По её словам, пропавшая — "верующий человек, но без фанатизма". Она предполагает, что подруга могла обратиться за помощью в церковь, если ей угрожала опасность. Другие собеседники Лайфа не исключили, что к исчезновению Екатерины мог быть причастен её муж. Однако сейчас никаких доказательств в пользу ни одной из версий нет.