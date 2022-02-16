На политолога Валерия Соловья завели дело о возбуждении вражды

Политолог и общественный деятель Валерий Соловей стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды, он доставлен в СК для проведения следственных действий. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дома у политолога Валерия Соловья прошли обыски. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 282 УК РФ", — уточняет телеканал.