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На политолога Валерия Соловья завели дело о возбуждении вражды

По версии следствия, подозреваемый делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном телеграм-канале "Генерал СВР".

16 февраля, 16:23

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Политолог и общественный деятель Валерий Соловей стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды, он доставлен в СК для проведения следственных действий. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дома у политолога Валерия Соловья прошли обыски. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 282 УК РФ", — уточняет телеканал.

По версии следствия, Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном телеграм-канале "Генерал СВР", администрированием которого занимался харьковчанин Виктор Ермолаев. У политолога для экспертизы изъяли средства связи, схемы администрирования информационных ресурсов и другие материалы.

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Авторы
Андрей Бражников
Андрей Бражников

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