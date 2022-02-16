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Блогер-морж из Северодвинска съел лёд в поддержку сборной России на Олимпиаде

Видео он разместил в Сети с подписью "Вперёд, Россия!". У него 4 млн подписчиков в "Тиктоке" и 1,5 млн на "Ютубе".

16 февраля, 16:15

Блогер-морж поддержал россиянку Камилу Валиеву на Играх в Пекине © TikTok / serzhmorzh_

Блогер-морж поддержал россиянку Камилу Валиеву на Играх в Пекине © TikTok / serzhmorzh_

Пользователи Сети массово поддерживают российских олимпийцев в Китае, используя хештег #wewillROCyou. В Северодвинске блогер-морж с ником serzhmorzh наглядно показал, что ждёт тех, кто попытается провокационным способом помешать спортсменам.

На видео, которое блогер опубликовал в своём аккаунте, он выныривает из-подо льда и грозно кричит, после чего берёт куски льда и начинает смачно от них откусывать, будто это аппетитная булочка. И всё это блогер проделывает на фоне российских подводных лодок, как бы ни на что не намекая. На кадрах мелькает и температура: минус 23 градуса.

"We will ROC you. Russia forward! Olympic games", — подписал он ролик в своём тиктоке.

Лыжница Степанова предстала перед журналистами в маске с надписью #wewillROCyou

Лыжница Степанова предстала перед журналистами в маске с надписью #wewillROCyou

Ранее Лайф писал, что пользователи китайского TikTok — Douyin — поддержали российскую сборную, выступающую на Олимпиаде в Пекине, мощным трендом. Ролики сразу же завирусились во всевозможных соцсетях, причём в обеих странах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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