Блогер-морж из Северодвинска съел лёд в поддержку сборной России на Олимпиаде

На видео, которое блогер опубликовал в своём аккаунте, он выныривает из-подо льда и грозно кричит, после чего берёт куски льда и начинает смачно от них откусывать, будто это аппетитная булочка. И всё это блогер проделывает на фоне российских подводных лодок, как бы ни на что не намекая. На кадрах мелькает и температура: минус 23 градуса.