"Это больная страна": Критик Соседов назвал Алину Паш жертвой "бездарного" киевского режима
Собеседник Лайфа посочувствовал артистке, но отметил, что ничего с этим сделать сейчас нельзя.
Алина Паш. Скриншот © YouTube / Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что украинская певица Алина Паш отказалась представлять свою страну на Евровидении-2022 из страха. Он предположил в беседе с Лайфом, что артистку запугали.
"Если она не едет, значит, её принудили к этому. И поэтому была вынуждена отказаться. Я не верю, что Алина могла сама отказаться от этого. Значит, её застращали или запугали. Украина — больная страна, и, вообще, им надо объявить бойкот нам всем. Это больная страна, где нет никакой демократии, где нацистская власть. Нормальные люди там становятся фигурантами каких-то сомнительных списков. Это больная страна, им просто не надо ехать [на Евровидение], — отметил он.
Соседов заявил, что жители Украины стали заложниками своей "позорной власти". Он также считает, что в ситуации с Алиной Паш ничего сделать нельзя. Критик посочувствовал артисте, совершенно безвинно страдающей "из-за произвола глупого, бездарного режима".
Напомним, Алина Паш выступала с песней "Тени забытых предков" и выиграла в национальном отборе Украины на конкурс Евровидение-2022. Сразу после победы она попала в два скандала. На неё с критикой накинулись собственные соотечественники, поводом для этого послужило признание певицы в том, что в 2015 году побывала в Москве и Крыму. В 2019 году исполнительница даже была за это включена в базу "Миротворца". Но и это не всё. Пользователи YouTube обвинили артистку в краже образа у Манижи, которая представляла Россию на Евровидении в прошлом году.
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