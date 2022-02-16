"Это больная страна": Критик Соседов назвал Алину Паш жертвой "бездарного" киевского режима

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что украинская певица Алина Паш отказалась представлять свою страну на Евровидении-2022 из страха. Он предположил в беседе с Лайфом, что артистку запугали.

"Если она не едет, значит, её принудили к этому. И поэтому была вынуждена отказаться. Я не верю, что Алина могла сама отказаться от этого. Значит, её застращали или запугали. Украина — больная страна, и, вообще, им надо объявить бойкот нам всем. Это больная страна, где нет никакой демократии, где нацистская власть. Нормальные люди там становятся фигурантами каких-то сомнительных списков. Это больная страна, им просто не надо ехать [на Евровидение], — отметил он.

Соседов заявил, что жители Украины стали заложниками своей "позорной власти". Он также считает, что в ситуации с Алиной Паш ничего сделать нельзя. Критик посочувствовал артисте, совершенно безвинно страдающей "из-за произвола глупого, бездарного режима".