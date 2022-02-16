Мурашко сообщил о росте числа госпитализации пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии

В России выросло количество пациентов с коронавирусом, которых госпитализируют уже в тяжёлом состоянии. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией. По статистике ведомства, 2,5% пациентов ковидных больниц и отделений сейчас находятся на ИВЛ.

"Мы видим, что сегодня и количество госпитализированных в тяжёлом состоянии приросло, 10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции лёгких", — перечислил глава Минздрава.

Мурашко отметил, что на территории России по-прежнему циркулируют штамм "омикрон" и "дельта".

Напомним, что в России за сутки госпитализировали 19 573 пациента с ковидом. Всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 14 659 880 заболевших, 342 383 пациента умерло, 11 643 393 выздоровело.