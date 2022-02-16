В Крыму журналист "Радио Свобода" получил 6 лет колонии за хранение взрывчатки

Симферопольский районный суд приговорил к шести годам колонии журналиста проекта "Крым. Реалии"* и иностранного СМИ "Радио Свобода"* Владислава Есипенко за незаконную перевозку и хранение взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Журналист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывного устройства, а равно незаконная переделка взрывного устройства"). Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, которое виновный будет отбывать в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Также Есипенко обязали выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. В суде уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.