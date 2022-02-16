В Крыму журналист "Радио Свобода" получил 6 лет колонии за хранение взрывчатки
Также Есипенко обязали выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Владислав Есипенко. Фото © ЦОС ФСБ РФ
Симферопольский районный суд приговорил к шести годам колонии журналиста проекта "Крым. Реалии"* и иностранного СМИ "Радио Свобода"* Владислава Есипенко за незаконную перевозку и хранение взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Журналист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывного устройства, а равно незаконная переделка взрывного устройства"). Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, которое виновный будет отбывать в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Также Есипенко обязали выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. В суде уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, Есипенко был задержан в марте 2021 года. Он тогда сообщил, что по заданию от редактора "Радио Свобода" Елены Сороки снимал объекты в Крыму, а также дублировал видео для Виктора Кравчука, которого он назвал одним из руководителей в СБУ. Есипенко рассказал, что с последним его свёл общий знакомый в 2017 году во время поездки на Украину. В ФСБ сообщили, что силовики обнаружили у подозреваемого самодельное взрывное устройство.
* Включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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