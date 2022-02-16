Захарова назвала главу МИД Британии лицом дезинформации Запада о "российской агрессии"
По её словам, все утверждения Трасс полностью укладываются в проводимую странами НАТО во главе с Вашингтоном и Лондоном кампанию.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс стала лицом дезинформационной кампании Запада о якобы возможной российской агрессии в отношении Украины.
"Все, сделанные ею (Трасс. — Прим. Лайфа) утверждения полностью укладываются в проводимую странами НАТО во главе с Вашингтоном и Лондоном дезинформационную кампанию [о российской агрессии], во многом она и стала её лицом", — сказала Захарова на брифинге.
Как уже рассказывал Лайф, британские таблоиды The Sun и Mirror утверждали, что "вторжение на Украину" состоится 16 февраля, издания даже называли точное время — три часа ночи по местному. Появившуюся информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где ожидалось нападение. Когда его так и не произошло, The Sun отредактировала статью о времени "вторжения".
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