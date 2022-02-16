Захарова назвала главу МИД Британии лицом дезинформации Запада о "российской агрессии"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс стала лицом дезинформационной кампании Запада о якобы возможной российской агрессии в отношении Украины.

"Все, сделанные ею (Трасс. — Прим. Лайфа) утверждения полностью укладываются в проводимую странами НАТО во главе с Вашингтоном и Лондоном дезинформационную кампанию [о российской агрессии], во многом она и стала её лицом", — сказала Захарова на брифинге.