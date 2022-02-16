Путин назвал приоритетные задачи для МЧС
По его словам, ведомство должно повышать эффективность реагирования на любые ЧС, для этого необходимо обновлять технику и экипировку спасателей.
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Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МЧС, призвал повышать эффективность реагирования на любые чрезвычайные ситуации и перечислил приоритетные задачи, стоящие перед ведомством.
Так, среди них поставки современной спасательной техники, к 2030 году её доля должна составлять не менее 81%, а новых пожарных автомобилей должно быть не менее 56%. Также Путин попросил особое внимание уделить совершенствованию экипировки специалистов, в том числе с учётом климатических особенностей. Кроме того, президент призвал развивать подготовку горных спасателей.
"В текущем году, а это столетие образования горноспасательной службы России, необходимо ввести в эксплуатацию основные объекты национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтёров", — отметил Путин.
По его словам, должна быть продолжена плановая работа по повышению эффективности всей системы гражданской обороны. Со своей стороны государство будет укреплять социальные гарантии для сотрудников МЧС, подчеркнул Путин.
Президент напомнил, что прошлый год выдался для МЧС непростым: серьёзным экзаменом для спасателей стали паводки в Сибири, на Дальнем Востоке, на юге страны, активная борьба велась с природными и техногенными пожарами, произошла страшная авария на шахте "Листвяжная", в ликвидации которой участвовали спасатели. Специалисты также продолжали помогать в условиях пандемии.
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