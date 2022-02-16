Путин назвал приоритетные задачи для МЧС

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МЧС, призвал повышать эффективность реагирования на любые чрезвычайные ситуации и перечислил приоритетные задачи, стоящие перед ведомством.

Так, среди них поставки современной спасательной техники, к 2030 году её доля должна составлять не менее 81%, а новых пожарных автомобилей должно быть не менее 56%. Также Путин попросил особое внимание уделить совершенствованию экипировки специалистов, в том числе с учётом климатических особенностей. Кроме того, президент призвал развивать подготовку горных спасателей.

"В текущем году, а это столетие образования горноспасательной службы России, необходимо ввести в эксплуатацию основные объекты национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтёров", — отметил Путин.

По его словам, должна быть продолжена плановая работа по повышению эффективности всей системы гражданской обороны. Со своей стороны государство будет укреплять социальные гарантии для сотрудников МЧС, подчеркнул Путин.