Одно серебро и три бронзы: Итоги 12-го дня Олимпиады в Пекине

Олимпийские игры в Пекине неумолимо несутся к своему концу. У спортсменов осталось буквально четыре соревновательных дня. Крайне удачным для российских спортсменов получился новый, 12-й день Игр. В нашем активе сразу четыре медали, которые вызывают разные эмоции. Лайф рассказывает о главных событиях среды, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине.

Неожиданное серебро биатлонисток

Светлана Миронова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Женская сборная России по биатлону провалила личные гонки на Олимпиаде, а потому от эстафеты было совсем непонятно, чего ждать. Однако наши спортсменки собрались и выдали, возможно, лучший старт сезона. И Ирина Казакевич, и Кристина Резцова, и Светлана Миронова, и Ульяна Нигматуллина — все выложились. Были ли шансы на золото? Были. Однако и этому серебру надо радоваться.

"По составу на женскую эстафету решение было абсолютно правильное. Мы не знаем сегодняшнее состояние Буртасовой. А та же Казакевич была стабильна на тренировках и в стрельбе. Кристина провела свой этап здорово, и Ульяна не дрогнула на последней стрельбе. И ходом всё выдержала. Если на первом круге немного подпустила немку, то потом не только не уступала, но и на финишном круге вернула всё отставание, которое проиграла. Что касается "стойки" Мироновой, то посмотрите на французов, норвежцев, немцев — все мажут. Нет ни одного спортсмена, который не заходил бы на штрафной круг", — заявил после гонки президент СБР Виктор Майгуров.

Две бронзы российских лыжников

Представители лыжных гонок продолжают поражать воображение. На этой Олимпиаде у России 24 медали, девять из которых взяли именно лыжники! Новый день — новые награды. Сначала бронзу в командном спринте взяли Юлия Ступак и Наталья Непряева, а буквально через полчаса награду той же пробы завоевали Александр Большунов и его тёзка Терентьев. Наверное, мы вправе были ждать большего, но и этот результат не может не радовать. Главное, что хочется отметить, — это прекрасная форма российских спортсменов, которые лихо бросают вызов всем соперникам.

"Конечно, хотелось уехать из Пекина двукратной олимпийской чемпионкой, но бронза тоже хорошо. После двух четвёртых мест на чемпионатах мира нам с Наташей грех жаловаться. Мы с медалью! Перед гонкой было ощущение, что возможны сюрпризы. Их преподнесли немки. Я, кстати, только на награждении узнала, что они выиграли. Молодцы, мы за них всегда радуемся. Олимпиада для меня закончена. Я счастлива!" — заявила лыжница Юлия Ступак.

Невероятная бронза Ильи Бурова

Перед Олимпиадой в этом виде программы мы ждали золото от России. Однако Максим Буров попасть в финал не сумел. Зато его старший брат Илья по-настоящему зажёг. Сначала он выиграл первый финал, а в главном занял третье место. Вторые Игры подряд Илья Буров берёт бронзовую медаль.

"Да, хотелось показать результат получше, второй раз бронзовая медаль, но в такой борьбе я доволен своим выступлением. На командных соревнованиях больше переживал, чем сейчас. Не знаю, почему так получается, сам в шоке. Просто собрался и сделал, конкуренция большая была", — заявил Илья Буров "Матч ТВ".

Хоккеисты идут в полуфинал

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

По плану всё идёт у сборной России по хоккею. По крайней мере, в плане результатов наша команда выступает без каких-либо осечек. И если игра команды Алексея Жамнова вызывает вопросы, о чём и сами хоккеисты говорят, то результат нормальный. В четвертьфинале наша сборная обыграла команду Дании со счётом 3:1. Следующий соперник — Швеция. Как говорится, отступать некуда.

"Точно не считаю себя героем матча. Вся команда работала на победу. В эпизоде, когда датчане бросали по пустым воротам, всё произошло мгновенно. У нас была ошибка, хорошо, что удалось исправить её. У нас пока не всё получается, есть над чем работать, хотя от матча к матчу прибавляем. Перед этой игрой разбирали, как действует их вратарь. Он часто садится и внизу собирает всё, поэтому больше бросали верхом, и это принесло результат", — заявил автор победной шайбы Вячеслав Войнов.

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE