Пользователи китайского TikTok поддержали сборную России мощным трендом
Под звук популярной российской песни, в которой звучат матерные слова, блогеры публикуют видео про дружбу наших народов.
Обложка © douyin.com
Китайские блогеры сняли видео в поддержку России о дружбе двух народов. Видео © douyin.com
Пользователи китайского TikTok — Douyin — поддержали российскую сборную, выступающую на Олимпиаде в Пекине, мощным трендом. Ролики сразу же завирусились во всевозможных соцсетях, причём в обеих странах.
Юзеры Douyin на фоне мировой антироссийской кампании записывают видео под звук популярной российской песни, в которой звучат матерные слова. Блогеры публикуют видео про дружбу наших народов. Ролики получаются интересными и забавными, но вопрос, понимают ли иностранцы смысл самой композиции, остаётся открытым.
Ранее зарубежные СМИ написали о кампании #wewillROCyou в поддержку российских олимпийцев. Так, издание Wall Street Journal рассказало о петиции, созданной фигуристом Ягудиным из-за запрета WADA использовать символику нашей страны, в частности на Играх в Пекине.
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