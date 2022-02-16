Пользователи китайского TikTok поддержали сборную России мощным трендом

Китайские блогеры сняли видео в поддержку России о дружбе двух народов. Видео © douyin.com

Пользователи китайского TikTok — Douyin — поддержали российскую сборную, выступающую на Олимпиаде в Пекине, мощным трендом. Ролики сразу же завирусились во всевозможных соцсетях, причём в обеих странах.

Юзеры Douyin на фоне мировой антироссийской кампании записывают видео под звук популярной российской песни, в которой звучат матерные слова. Блогеры публикуют видео про дружбу наших народов. Ролики получаются интересными и забавными, но вопрос, понимают ли иностранцы смысл самой композиции, остаётся открытым.