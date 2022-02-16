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Пользователи китайского TikTok поддержали сборную России мощным трендом

Под звук популярной российской песни, в которой звучат матерные слова, блогеры публикуют видео про дружбу наших народов.

16 февраля, 15:44

Обложка © douyin.com

Китайские блогеры сняли видео в поддержку России о дружбе двух народов. Видео © douyin.com

Пользователи китайского TikTok — Douyin — поддержали российскую сборную, выступающую на Олимпиаде в Пекине, мощным трендом. Ролики сразу же завирусились во всевозможных соцсетях, причём в обеих странах.

Юзеры Douyin на фоне мировой антироссийской кампании записывают видео под звук популярной российской песни, в которой звучат матерные слова. Блогеры публикуют видео про дружбу наших народов. Ролики получаются интересными и забавными, но вопрос, понимают ли иностранцы смысл самой композиции, остаётся открытым.

#wewillROCyou: Боец Джефф Монсон поддержал российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

#wewillROCyou: Боец Джефф Монсон поддержал российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Ранее зарубежные СМИ написали о кампании #wewillROCyou в поддержку российских олимпийцев. Так, издание Wall Street Journal рассказало о петиции, созданной фигуристом Ягудиным из-за запрета WADA использовать символику нашей страны, в частности на Играх в Пекине.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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