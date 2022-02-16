Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины, где Россия названа угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности, которую ранее одобрил СНБО. Соответствующий указ главы Незалежной опубликован на официальном сайте его офиса.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 декабря 2021 года "О Стратегии обеспечения государственной безопасности". Утвердить Стратегию обеспечения государственной безопасности", — говорится в документе.

Как уточняется, документ определяет "реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности". Одной из угроз в стратегии названа Россия.