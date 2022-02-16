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Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины, где Россия названа угрозой

Предложенный СНБО документ также определяет "направления и задачи" страны в данной сфере.

16 февраля, 15:54

Обложка © Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности, которую ранее одобрил СНБО. Соответствующий указ главы Незалежной опубликован на официальном сайте его офиса.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 декабря 2021 года "О Стратегии обеспечения государственной безопасности". Утвердить Стратегию обеспечения государственной безопасности", — говорится в документе.

Как уточняется, документ определяет "реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности". Одной из угроз в стратегии названа Россия.

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Ранее, в декабре 2021 года, Зеленский утвердил стратегию противодействия России в сфере информации. В этом документе РФ рассматривается как одна из угроз для самой Украины и ряда других государств.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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