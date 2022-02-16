Основное имущество Евгении Брик было оформлено на мужа
По словам инсайдера, артистка не любила возиться с "бумажками и разными регистрациями".
Обложка © ТАСС / Смирнов Владимир
Скончавшаяся актриса Евгения Брик владела только одной квартирой в Москве, всё остальное принадлежало её супругу, режиссёру Валерию Тодоровскому. Подробности распределения наследства знаменитости рассказал источник РИА ФАН.
По словам инсайдера, Брик не любила возиться с "бумажками и разными регистрациями", поэтому по документам всё имущество и другие важные вещи принадлежат супругу. Недвижимость оставалась в совместном владении, и там были доли, принадлежащие артистке. Единственное, что полностью ей принадлежало, — это квартира в Москве.
Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других. О её смерти стало известно 11 февраля. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Однако позже СМИ сообщили, что Брик боролась с онкологическим заболеванием. Ей было всего 40 лет.
Комментариев: 0