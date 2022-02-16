Основное имущество Евгении Брик было оформлено на мужа

Скончавшаяся актриса Евгения Брик владела только одной квартирой в Москве, всё остальное принадлежало её супругу, режиссёру Валерию Тодоровскому. Подробности распределения наследства знаменитости рассказал источник РИА ФАН.

По словам инсайдера, Брик не любила возиться с "бумажками и разными регистрациями", поэтому по документам всё имущество и другие важные вещи принадлежат супругу. Недвижимость оставалась в совместном владении, и там были доли, принадлежащие артистке. Единственное, что полностью ей принадлежало, — это квартира в Москве.