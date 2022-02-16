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Зеленский ввёл новые санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму

Несколько членов избирательных комиссий республики оказались под ограничениями на десять лет.

16 февраля, 16:10

Обложка © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении членов избирательных комиссий Республики Крым в связи с организацией выборов в Госдуму на территории полуострова. Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", — говорится в тексте документа.

Как уточняется, в приложениях к документу указаны несколько имён членов избирательных комиссий Крыма, санкции против которых введены на десять лет вперёд.

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Ранее, в январе, Зеленский ввёл в действие антироссийские санкции Совбеза Украины. В указе украинского лидера говорится о таких компаниях, как "Ленпромтранспроект", "Страховая бизнес-группа", "Геоземстрой".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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