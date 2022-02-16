Стало известно, кто захоронен в безымянных саркофагах Вознесенского собора Кремля

Учёные провели исследования и выяснили, кто захоронен в безымянных саркофагах Вознесенского собора Московского Кремля, сообщает "Вечерняя Москва". Генетики Южного федерального университета вместе с коллегами из музея-заповедника "Московский Кремль" и Южного научного центра РАН провели идентификацию.

Некрополь в Вознесенском соборе несколько раз подвергался серьёзным разрушениям, в результате чего некоторые саркофаги оказались безымянными. Узнать, кто захоронен в столичном Кремле, помогли специалисты Южного федерального университета. Для ДНК-экспертизы им были направлены образцы костного материала из двух безымянных саркофагов и одного, принадлежащего великой княгине, супруге князя Ивана III Софье Палеолог.

Историки предполагали, что захоронения без эпитафий могли принадлежать дочери и внучке Палеолог — Евдокии Ивановне и Анастасии Петровне. Учёные научной лаборатории ЮФУ сначала выяснили, что захороненные в безымянных саркофагах с вероятностью 99% имеют родство с великой княгиней типа "мать – дочь", а после обнаружили, что с вероятностью 98% все три скелета принадлежат одной материнской линии.

Результаты исследования подтвердили версию историков: в захоронениях находится дочь Ивана III великая княжна Евдокия Ивановна и племянница Василия III Анастасия Петровна. По словам учёных, сделанные открытия помогут в реконструкции семейных гробниц высшей знати средневекового Русского государства.